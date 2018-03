ZEW-Barometer: Konjunkturerwartungen auf tiefstem Stand seit November

Börsenprofis bewerten die Aussichten für die deutsche Wirtschaft so schlecht wie seit einem dreiviertel Jahr nicht mehr. Das ZEW-Barometer für die Konjunkturerwartungen fiel im August überraschend den fünften Monat in Folge - um 4,7 auf 25,0 Punkte. Das ist der schlechteste Wert seit November 2014, gab das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) am Dienstag zu seiner Umfrage unter 228 Anlegern und Analysten bekannt. Von Reuters befragte Ökonomen hatten dagegen mit einem spürbaren Anstieg auf 32,0 Zähler gerechnet.