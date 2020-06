ZEW-Index steigt weiter Börsenprofis beurteilen Konjunktur wieder optimistischer

In der Coronakrise suchen Firmen laut dem Ifo-Institut vor allem IT-Experten und Mitarbeiter aus der Gesundheitsbranche. Diese zeige eine Auswertung beim sozialen Job-Netzwerk LinkedIn. Demnach stieg die Zahl der Stellenanzeigen von März bis Mai in der Branche Software und IT-Dienstleistungen binnen Jahresfrist um 21 Prozent und im Gesundheitssektor um 46 Prozent.



