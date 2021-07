ZEW-Ökonomin Ott „Die USA dienen als Vorbild“

Wie lange würde es dauern, ein solches Preissystem zu etablieren?

Wir denken an einen Zeitraum nach 2030. Als Vorbild dienen die USA, wo ein Großteil des Stroms in nodalen Preissystemen gehandelt wird – etwa in Kalifornien sowie den Regionen in der Mitte und im Nordwesten der USA. Dort werden zentral die Stromflüsse verwaltet, der Strommarkt betrieben und die Netz-Infrastruktur überwacht. In den USA wurde das System damals aufgrund der schlechten Netze eingeführt. Irgendwann müssen auch wir in Deutschland die physischen Gegebenheiten unseres Netzes berücksichtigen. Denn die Anforderungen an das Netz steigen. Am Ende muss es aber natürlich politisch auch gewollt sein.