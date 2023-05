Zinsentscheidung Das Dilemma der EZB

Hätte die EZB also auf die Zinserhöhungen verzichten sollen, wenn sie so einen erheblichen negativen Einfluss auf Wachstum und Wohlstand haben? Die Antwort ist ein klares Nein, denn Geldpolitik wirkt fast immer mittelfristig und langfristig – und die Kosten für Wachstum und Wohlstand aufgrund einer zu hohen Inflation sind langfristig deutlich höher. Das wichtigste Ziel der EZB heute ist der Schutz ihrer Glaubwürdigkeit. Sie muss Unternehmen, Investoren und Gewerkschaften klar signalisieren, dass sie in den kommenden Jahren zur Preisstabilität zurückkehren wird, um so eine Gewinn-Preis-Spirale oder eine Lohn-Preis-Spirale zu verhindern. In der Tat zeigen die Analysen, dass die Zinserhöhungen die Inflation wohl um 1,9 und 1,6 Prozentpunkte 2024 und 2025 reduzieren werden. Die Zinserhöhungen der EZB wirken also und sind erfolgreich.