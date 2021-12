Zinspolitik Die Fed treibt die EZB vor sich her

Wem der Lohn beim bisherigen Arbeitgeber nicht passt, wechselt. Die Kündigungsrate in Amerika hat mit rund drei Prozent den höchsten Wert seit zwei Jahrzehnten erreicht. Unternehmen müssen ihren Mitarbeitern Halteprämien zahlen, um sie nicht an die Konkurrenz zu verlieren. Das treibt die Löhne, die derzeit um knapp fünf Prozent steigen. Die Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale wächst.



Ganz so weit ist es in Europa noch nicht. Die Arbeitslosenquote in der Eurozone liegt bei 7,3 Prozent, manche Dienstleister dürften wegen der neuen Coronawelle demnächst wieder Kurzarbeit anmelden. Doch spätestens wenn die Pandemie abebbt, wird die Suche nach Arbeitskräften auch in Europa anziehen.



Um Fachkräfte zu gewinnen, werden die Unternehmen dann nicht umhinkommen, bei den Tarifgehältern ordentlich drauf zu legen. Daher führt der Blick auf die reinen Tariflöhne, die bisher nur moderat zulegen, leicht in die Irre. Europa hinkt Amerika im Konjunkturzyklus hinterher. Auch der alte Kontinent ist der Gefahr einer Lohn-Preis-Spirale ausgesetzt.