Zinssenkungen, Anleihenkäufe Wie die Zentralbanken auf die Corona-Krise reagieren

Die Bank of Japan ist bereits in Negativzins-Regionen angekommen – und überlegt dennoch, im Ernstfall weiter nach unten zu korrigieren. Die Yen-Wächter haben derzeit ein kurzfristiges Zinsziel von minus 0,1 Prozent und wollen die Renditen für zehnjährige Staatsanleihen bei rund null Prozent halten. Viel Spielraum ist also wohl nicht mehr. Möglich wäre auch in Japan eine Ausweitung von Anleihekäufen an ETFs und Staatsanleihen.

Bild: REUTERS