Zinssitzung: Insider: EZB-Währungshüter neigen immer mehr zu kleinerem Mai-Zinsschritt

Der slowakische Notenbank-Gouverneur Peter Kazimir hatte kürzlich angemerkt, vielleicht sollte die EZB die Zinsen nicht mehr ganz so stark anheben. Österreichs Notenbank-Gouverneur Robert Holzmann dagegen argumentierte mit Blick auf die hohe Inflation für eine weitere Erhöhung um 0,50 Prozentpunkte im Mai. An den Finanzmärkten wird davon ausgegangen, dass die EZB die Zinsen im Mai und auch im Juni um jeweils 0,25 Prozentpunkte hochsetzt. Bis September wird mit einem weiteren Zinsschritt in diesem Umfang gerechnet.