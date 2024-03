Zum Tod von Daniel Kahneman Die ökonomische Macht des Bauchgefühls

Der kühl kalkulierende und über vollständige Information verfügende Nutzenmaximierer war in der Nationalökonomie traditionell die Grundlage vieler Modelle, um wirtschaftliche Zusammenhänge theoretisch zu analysieren. Kahneman wies in Experimenten nach, dass Menschen irrational und aus Kostengesichtspunkten auch unwirtschaftlich und zu ihrem eigenen Nachteil agieren können. Kahneman nennt dies „kognitive Verzerrung“. Diese äußert sich zum Beispiel in einer „Verlustaversion“: Was man einmal besitzt, möchte man nicht wieder hergeben, und die Angst vor Verlust überlagert bei Entscheidungsfindungen in der Regel den Wunsch nach Gewinn.