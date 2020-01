Porzellankonzern: Villeroy & Boch greift nach Armaturen-Hersteller Ideal Standard

Der saarländische Porzellankonzern Villeroy & Boch erwägt eine Übernahme des Armaturen- und Badkeramik-Herstellers Ideal Standard. Die Prüfung sei aber noch in einer frühen Phase, Entscheidungen von Vorstand und Aufsichtsrat gebe es noch nicht, betonte das Familienunternehmen am Donnerstag in Mettlach.