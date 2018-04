Prämiensparverträge: Kunden verklagen Sparkasse Zwickau wegen Kündigung attraktiver Sparverträge

Die Sparkassen begründen die Kündigungen in der Regel mit den niedrigen Zinsen. Angesichts der Minizinsen machen die Kreditinstitute mit den Prämiensparverträgen Verluste. Zudem führen die Sparkassen oft an, dass der Vertragszweck aus ihrer Sicht erreicht sei, wenn der Kunde mindestens einmal den höchsten Bonus kassierte habe – oftmals nach 15 Jahren. In der Regel kündigen die Sparkassen, nachdem der Kunde die höchste Bonus- oder Prämienstaffel erreicht hat.