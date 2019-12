Preisanstieg Türkische Inflationsrate wieder über 10 Prozent

Die Türkei hat weiterhin mit einer vergleichsweise starken Inflation zu kämpfen. Nach einer leichten Entspannung in den Monaten September und Oktober und stieg die Inflationsrate im November wieder in den zweistelligen Bereich. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise um 10,6 Prozent gestiegen, wie die Statistikbehörde der Türkei am Dienstag in Ankara mitteilte. Damit hat sich die Teuerung in dem Schwellenland erstmals seit Juli wieder verstärkt.