Preise in Deutschland: Inflation in Deutschland sinkt im Februar auf 1,4 Prozent

WiesbadenNur minimal noch gestiegene Energiepreise haben die Inflation in Deutschland zu Jahresbeginn gedämpft. Die Teuerungsrate sank im Februar überraschend auf 1,4 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Januar lag sie noch bei 1,6 Prozent, während sie im Gesamtjahr 2017 mit 1,8 Prozent so hoch ausfiel wie seit 2012 nicht mehr. Sie liegt aber weiter unter der Zielmarke von knapp zwei Prozent, die von der Europäischen Zentralbank (EZB) als ideal für die Wirtschaft erachtet wird.