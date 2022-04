Preisentwicklung: Britische Inflationsrate steigt auf 30-Jahres-Hoch

Die britischen Verbraucherpreise sind im März so stark gestiegen wie seit drei Jahrzehnten nicht mehr. Waren und Dienstleistungen kosteten durchschnittlich 7,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Office for National Statistics am Mittwoch in London mitteilte. Das ist das höchste Niveau seit März 1992. Von Reuters befragte Experten hatten lediglich einen Anstieg von 6,7 Prozent erwartet, nach einer Rate von 6,2 Prozent im Februar.