Die Bundesregierung rechnet mit einem nachlassenden Inflationsdruck in Deutschland. „Für den weiteren Jahresverlauf deuten die Terminkontrakte Rohöl auf eine gewisse Entspannung der Energiepreise hin“, heißt es in dem am Montag veröffentlichten Monatsbericht des Bundeswirtschaftsministeriums. „Wenn sich zusätzlich die Lieferengpässe weiter verringern, sollte auch der Inflationsdruck perspektivisch nachlassen.“