 Preisentwicklung: Deutsche Inflation bei 2,3 Prozent – Schätzung für November bestätigt

Die wegen der langen Dürre niedrigen Pegelstände behinderten die Binnenschifffahrt und verteuerten so den Transport von Heizöl und Benzin. Die gefallenen Weltmarktpreise kamen deshalb nicht bei den Verbrauchern an, sagten Ökonomen. Shell musste wegen des Niedrigwassers im Rhein sogar zeitweise die Produktion in den Raffinerien in Godorf und Wesseling zurückfahren.