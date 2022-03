Preisentwicklung: Erzeugerpreise im Euro-Raum steigen in Rekordtempo

Die Preise der Hersteller in der Euro-Zone steigen im Zuge der Kostenexplosion im Energiesektor sprunghaft an. Die Erzeugerpreise gewerblicher Produkte legten im Januar um den Rekordwert von 30,6 Prozent zum Vorjahresmonat zu, wie das Statistikamt Eurostat am Donnerstag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit 27,0 Prozent gerechnet.