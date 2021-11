Preisentwicklung: Erzeugerpreise legen um 18,4 Prozent zu – Höchster Anstieg seit 1951

Die Inflationsrate liegt mit 4,5 Prozent aktuell bereits so hoch wie seit 1993 nicht mehr und könnte sich Ökonomen zufolge bis Jahresende in Richtung fünf Prozent bewegen. Die Inflation auf Verbraucherpreisebene dürfte nicht so schnell fallen, wie die Europäische Zentralbank (EZB) dies derzeit erwartet, sagte LBBW-Analyst Niklasch. Er gehe davon aus, dass die Unternehmen zumindest einen Teil der dadurch entstehenden Kosten an die Endverbraucher weitergeben. „Inflation dürfte damit auch 2022 ein beherrschendes Thema bleiben.“