 Preisentwicklung: Inflation in Deutschland 2018 leicht angezogen auf 1,9 Prozent

BerlinDie Inflation in Deutschland hat sich 2018 leicht erhöht. Der Preisanstieg lag mit 1,9 Prozent einen Tick über dem Niveau von 2017, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch auf Basis endgültiger Daten mitteilte. Die Europäische Zentralbank strebt für die Euro-Zone eine Teuerungsrate von knapp zwei Prozent an, die sie als ideal für die Konjunktur ansieht.