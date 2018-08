Preisentwicklung: Inflationsrate in Deutschland fällt im Juli leicht auf 2,0 Prozent

BerlinDie Inflationsrate in Deutschland ist im Juli erneut gesunken. Die Verbraucherpreise lagen im Schnitt 2,0 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag bestätigte. Im Juni hatte die Teuerungsrate noch 2,1 Prozent betragen, im Mai 2,2 Prozent. Die Europäische Zentralbank sieht für die Euro-Zone Werte von knapp unter zwei Prozent als ideal für die Konjunktur an.