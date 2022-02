Preisentwicklung: Plus 25 Prozent: Erzeugerpreise steigen so stark wie nie zuvor

Vorleistungsgüter kosteten gut ein Fünftel mehr als vor einem Jahr. Metalle verteuerten sich hier um 36,9 Prozent. Dabei kletterten die Preise für Roheisen, Stahl und Ferrolegierungen mit 51,5 Prozent besonders kräftig. Sehr hohe Anstiege wurden zudem bei Sekundärrohstoffen aus Papier und Pappe (plus 72,7 Prozent), Verpackungsmitteln aus Holz (plus 65,7 Prozent) sowie Düngemitteln und Stickstoffverbindungen (plus 67,4 Prozent) ermittelt.