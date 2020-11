Preisstabilität: EZB-Ratsmitglied Rehn für „symmetrisches“ Inflationsziel

Solche Strategien berücksichtigten vergangene Abweichungen vom Preisstabilitätsziel, sagte Rehn: „In anderen Worten, was in der Vergangenheit liegt ist nicht vergangen.“ Die EZB würde damit dem Beispiel der US-Notenbank Fed folgen, die nach ihrem Strategieschwenk einen heiß laufenden Arbeitsmarkt und eine steigende Inflation für eine gewisse Zeit in Kauf nehmen will, um einkommensschwachen Haushalten zu helfen.