Preissteigerung: Sparkassen-Finanzgruppe ruft EZB zu Wachsamkeit auf

Die Chefvolkswirte der Sparkassen-Finanzgruppe rufen die Europäische Zentralbank (EZB) angesichts steigender Inflationszahlen zu erhöhter Wachsamkeit auf. Ob die derzeit höheren Preissteigerungsraten dauerhaft oder nur ein Inflationsbuckel seien, lasse sich wohl erst in ein oder zwei Jahren sehen, erklärte Reinhold Rickes, Leiter Volkswirtschaft beim Deutschen Sparkassen- und Giroverband (DSGV), am Dienstag. „Erhöhte Wachsamkeit ist daher in jedem Fall geboten.“ Zudem müsse die EZB berücksichtigen, dass herkömmliche Inflationsmodelle, schon in den vergangenen Jahren deutlich an Erklärungskraft eingebüßt hätten.