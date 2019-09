Privatbank: Asset-Management-Chef Henning Gebhardt verlässt Berenberg

Die Hamburger Privatbank Berenberg muss sich von Henning Gebhardt, Leiter des Wealth and Asset Managements und Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung, verabschieden. Er verlässt das Unternehmen, um sich „neuen beruflichen Herausforderungen zuzuwenden“, hieß es in einer Mitteilung der Bank vom Montag. Der 52-Jährige war erst im Januar 2017 von der DWS zu Berenberg gewechselt und richtete in den vergangenen drei Jahren das Wealth and Asset Management neu aus.