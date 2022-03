Der Schweizer Vermögensverwalter Julius Bär startet mit dem Rückkauf eigener Aktien. Bis zu 400 Millionen Franken sollen dadurch an die Aktionäre zurückfließen, teilte der Konzern aus Zürich am Dienstag mit. Der Erwerb soll am 2. März beginnen und bis voraussichtlich Ende Februar 2023 dauern. Die zurückgekauften Titel sollen danach vernichtet werden.