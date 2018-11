Privatbank: Berenberg Bank streicht 100 Stellen im Aktienhandel

Frankfurt/HamburgDie Hamburger Berenberg Bank trennt sich von rund 100 Mitarbeitern im Aktienhandel. Wie die älteste deutsche Bank am Dienstag in der Hansestadt mitteilte, soll die Zahl der in diesem Bereich Beschäftigten auf den Stand von Anfang 2017 sinken - ein Großteil der Betroffenen arbeitet bislang in London.