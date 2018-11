Privatbank: Berenbergs Zinswende-Tracker erlebt kräftigen Rückschlag

Das Fixed Income Research von Berenberg berechnet basierend auf einer Auswahl von 65 verschiedenen Zinsmaßen insgesamt 260 Zinssignale für steigende bzw. fallende Zinsen. Nach dieser Ermittelung werden die Zinssignale zumeist nach BIP-Anteilen gewichtet und zu einem Composite-Indikator zusammengefügt. Die Werte dieses Indikators bewegen sich zwischen minus 100 Prozent (alle Zinssignale zeigen fallende Zinsen an) und plus 100 Prozent (alle Zinssignale zeigen steigende Zinsen an).