Privatbank: Commerzbank warnt vor gefährlichen Briefsendungen

Die Commerzbank ist Opfer eines Erpressungsfalls geworden, bei dem der Täter gefährliche Briefsendungen verschickt. Das Polizeipräsidium Mittelfranken warne nach einer Stichflamme aus einer Briefsendung in einer Commerzbank-Filiale in Nürnberg vor gefährlichen Postsendungen, teilte Deutschlands zweitgrößte Privatbank am Mittwoch mit.