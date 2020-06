Privatbank: Helaba-Tochter erleidet Millionenschaden wegen Order-Verwechslung

Da die Frankfurter Bankgesellschaft in der Schweiz sitzt, werden alle Kennzahlen in der dortigen Landeswährung und nicht in Euro angegeben. In den vergangenen Monaten war die Bank stark expandiert. So wurde beispielsweise ein neuer Standort in Hamburg eröffnet. Zudem beteiligte sie sich mit 75,1 Prozent am Fusionsberater IMAP M&A Consultants , um sich interessanter für Familienunternehmen zu machen.