Privatbank: Julius Bär steigert verwaltetes Vermögen und streicht Stellen

ZürichDie Schweizer Privatbank Julius Bär ist dank der Erholung der Finanzmärkte gut in das laufende Jahr gestartet. Das verwaltete Vermögen legte in den ersten vier Monaten des Jahres auf 427 Milliarden Franken zu, wie das Institut am Freitag mitteilte. Grund dafür waren neben der Markterholung nach den Turbulenzen im vierten Quartal auch neue Gelder, die Bär von der reichen Kundschaft anziehen konnte: Die Zuwächse betrugen drei Prozent des verwalteten Vermögens. Allerdings hatte Bär auch Abflüsse zu verzeichnen.