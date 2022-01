Privatbank: Julius Bär verkauft Vermögensverwaltungstochter Wergen & Partner

Die Schweizer Privatbank Julius Bär verkauft ihre Tochtergesellschaft Wergen & Partner Vermögensverwaltungs AG an deren Management. Die Transaktion soll im ersten Quartal vollzogen werden, teilte Julius Bär am Montag mit. Das Institut erwarb die in Zürich ansässige Wergen & Partner im Februar 2017 und das profitable Unternehmen verdoppelte seither die verwalteten Vermögen, wie es hieß. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.