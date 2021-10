Privatbank: Kein Familienmitglied mehr in der Führung von M.M. Warburg

Zäsur bei der Hamburger Privatbank M.M. Warburg: Zum ersten Mal seit 65 Jahren gehört dem Vorstand kein Mitglied einer der beiden Eigentümerfamilien mehr an. Joachim Olearius, der seit 2014 als Sprecher der Partner an der Spitze des tief in die Cum-Ex-Affäre verstrickten Bankhauses stand, habe sein Mandat schon zum 30. September niedergelegt, teilte M.M. Warburg am Dienstag mit.