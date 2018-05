Privatbank: Merck Finck macht 2017 Gewinn – und sucht nach Übernahmezielen

Derzeit ist Merck Finck dabei, mit neuer IT den Weg für mögliches Wachstum zu ebnen. „Wir haben in diesem Jahr zwei große Projekte vor uns, nämlich die Einführung eines neuen CRM in der zweiten Jahreshälfte und, jetzt ganz aktuell, die Einführung des neuen Portfoliomanagement-Systems“, sagte Schellenberg. CRM steht für das Management von Kunden-Beziehungen.