Privatbank von Metzler: Friedrich von Metzler tritt kürzer

FrankfurtDer Frankfurter Privatbankier Friedrich von Metzler tritt aus Altersgründen beruflich bald kürzer. Metzler, der an diesem Montag (23.4.) 75 Jahre alt wird, werde Mitte dieses Jahres sowohl aus der Geschäftsleitung des Bankhauses Metzler als auch aus dem Vorstand der Metzler-Holding ausscheiden, teilte das Institut am Freitag mit. Er bleibe jedoch persönlich haftender Gesellschafter des Bankhaus B. Metzler seel. Sohn & Co. Ein genauer Termin für die Neuaufstellung steht noch nicht fest.