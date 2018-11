Privatbank: Wie das Bankhaus Metzler das Kapitalmarkt-Geschäft ausbauen will

Auch Credit Agricole sieht in der Kooperationen Chancen. Die Bank wolle so unter anderem im Bereich Equity Capital Market in Deutschland aktiver werden, erklärte Frank Schönherr, Senior Country Officer für Deutschland und Österreich bei Credit Agricole Corporate and Investment Bank. „Die Zusammenarbeit soll die Bankdienstleistungen und Beratungskompetenz von Credit Agricole CIB mit Metzlers Research-Kompetenz und Vertriebsmöglichkeiten kombinieren.“