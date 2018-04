Privatbanken: Deutsche Bank legt offenbar Portfolio-Verkauf in Indien auf Eis

Sollte der neue Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing - der das Privatbankgeschäft der Deutschen Bank leitete - mehr in Indien investieren, so wäre das eine Abkehr von dem Fünfjahres-Turnaround-Plan, den Cryan Ende 2015 vorgestellt hatte. Die Deutsche Bank habe noch keine endgültige Entscheidung über ihre künftige Strategie für Indien getroffen, sagte eine der Personen. Eine in Hongkong ansässige Sprecherin der Deutschen Bank lehnte eine Stellungnahme ab. Eine Vertreterin der in Mumbai ansässigen IndusInd Bank sagte, sie könne sich derzeit nicht äußern.