Private Banking: DZ Privatbank verwaltet 18 Milliarden Euro – trotz halbierter Kundenzahl

Positiv beurteilt der Vorstandschef die Eröffnung von Niederlassungen und Büros in ganz Deutschland. „Bis 2011 waren wir nur mit zwei zentralen Standorten in Luxemburg und Zürich präsent. Ohne den Gang in die Fläche hätten wir in Deutschland sicherlich Bedeutung und Gelder verloren“, sagte er. Heute betreibt die Bank insgesamt acht Niederlassungen, unter anderem in Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart, München und Hamburg. „Private Banking ist und bleibt ein People-Business.“