Private Equity: Finanzinvestor CVC steigt bei Schweizer Softwarefirma Acronis ein

Der Schweizer Börsenkandidat Acronis hat sich in einer weiteren Finanzierungsrunde frische Mittel beschafft. Der Finanzinvestor CVC schießt über 250 Millionen Dollar in die Softwarefirma ein, wie Acronis am Dienstag mitteilte. Die in den Bereichen Internetsicherheit und Datenschutz tätige Gesellschaft mit Hauptsitz in Schaffhausen komme damit auf eine Bewertung von über 2,5 Milliarden Dollar.