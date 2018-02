Private Equity: Investoren zwischen Furcht und Euphorie

Eine pünktlich zur Konferenz veröffentlichte Studie der Unternehmensberatung Bain bringt es auf den Punkt: Für 2018 wird noch kein gravierender Abschwung erwartet, aber es sei „höchst wahrscheinlich, dass es in den kommenden fünf Jahren zu einer Rezession in den USA kommt“. Vom Abschwung will niemand auf dem falschen Fuß erwischt werden.