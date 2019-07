Privater Verbrauch: US-Konsum legt vor Zinssitzung nur moderat zu

Washington Die Verbraucher in den USA haben ihren Konsum im Juni moderat gesteigert. Sie erhöhten ihre Ausgaben um 0,3 Prozent zum Vormonat, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten damit gerechnet, nachdem es im Mai ein nach oben revidiertes Wachstum von 0,5 Prozent gegeben hatte.