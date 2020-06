Privathaushalte Bankenverband BVR rechnet mit steigender Sparquote 2020

Nach jüngsten Bundesbank-Zahlen hatten die Menschen in Deutschland vor dem Ausbruch der Corona-Krise in Summe so viel auf der hohen Kante wie nie. Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen summierte sich demnach Ende 2019 auf den Rekordwert von rund 6458 Milliarden Euro.