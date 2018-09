Privatisierung: Sparkassen geben grünes Licht – HSH bleibt länger im Haftungssystem

BerlinDie Sparkassen haben den Weg freigemacht, dass die HSH Nordbank länger im Sicherungssystem der öffentlichen Banken bleiben kann. Die Institute gaben am Montag grünes Licht, damit die Landesbank bis Ende Dezember 2021 in der Institutssicherung der Sparkassen sein kann, wie der Deutsche Sparkassen- und Giroverband (DSGV) zum Beschluss seiner außerordentlichen Mitgliederversammlung in Berlin mitteilte.