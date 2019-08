Privatkundengeschäft: Deutsche Bank prüft offenbar neuen Standort für Postbank-Zentrale

Ein Sprecher der Deutschen Bank in Frankfurt sagte auf Anfrage am Freitag, die Bank schaue sich „bei der Prüfung möglicher Effizienzmaßnahmen auch die Immobilienstandorte“ an. Er betonte: „Wir halten am Standort Bonn fest.“ Zudem gebe es ein „klares Bekenntnis zur Kundenmarke Postbank“. Die Postbank beschäftigt 18.000 Mitarbeiter, gut 3000 davon am Standort Bonn.