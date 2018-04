Privatnkundengeschäft: Digitaler Versicherungsmakler Clark stellt Finanzierungsrekord auf

In einem ersten Schritt gelang es Clark, große Direktbanken als Kunden zu gewinnen. Anders als große Filialbanken haben diese in der Regel keine vertraglichen Beziehungen zu Versicherern. So können Kunden der ING-Diba, der Deutschen Kreditbank, NIBC Direct, der Smartphone-Bank N26, aber auch der PSD Bank Hannover auf Dienstleistungen von Clark zurückgreifen.