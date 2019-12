Pro Evolution Soccer Bayern-Fußballer steigen in E-Sport ein

Nach langem Zögern steigt auch der Fußball-Rekordmeister FC Bayern in den E-Sport ein. Dazu gründete er ein Team und tritt im Spiel „Pro Evolution Soccer“ (PES) an, wie am Montag mitgeteilt wurde. „Wir haben uns ganz bewusst dazu entschieden, im Bereich Esports auf Fußballsimulationsspiele zu setzen“, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge.