Probleme mit Diversität: Ein Ex-Personalmanager verklagt Google wegen Diskriminierung weißer Männer

So habe es ab dem 3. Quartal 2017 eine Vorgabe gegeben, wonach Kandidaten nicht weißer und nicht asiatischer ethnischer Herkunft sowie Frauen bevorzugt eingestellt werden sollten. Als Beleg dafür fügen die Anwälte von Wilberg eine Mail der Personalmanagerin Allison Alogna ein, in der sie schreibt, dass Kandidaten für Ingenieurspositionen in der unteren Ebene (Level 3) bei Google nur an Kandidaten aus „historisch unterrepräsentierten Gruppen“ akzeptiert werden.