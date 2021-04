Produktionsprobleme Komplette Impfstoffcharge von Johnson & Johnson unbrauchbar

„Qualität und Sicherheit sind weiterhin unsere oberste Priorität“, erklärte das Unternehmen. Die Produktionsstätte von Emergent Biosolutions sei bislang noch nicht von der US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel (FDA) für den Impfstoff zugelassen worden. Das Unternehmen bereitet aber bereits die Produktion vor, um Lieferziele erfüllen zu können. Emergent steht nicht auf der Produktions-Liste von J&J für Europa. Der Konzern betreibt auch ein Werk in den Niederlanden, von wo aus auch schon fertiger Impfstoff in die USA geliefert wurde.



Mehr zum Thema: Hanneke Schuitemaker hat den neuen Coronaimpfstoff des US-Konzerns Johnson & Johnson maßgeblich mitentwickelt. Im Interview erklärt die Forscherin, warum es bis zur Auslieferung in die EU noch Wochen dauert.