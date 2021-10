Prognose Einzelhandel trotz gedämpfter Konjunkturerwartungen optimistisch

Trotz der gedämpften Konjunkturerwartungen hält der Einzelhandelsverband (HDE) an seiner Prognose von einem Umsatzwachstum von 1,5 Prozent in diesem Jahr fest. „Der Binnenmarkt wird auch in der Pandemie die Konjunktur stützen“, sagte Hauptgeschäftsführer Stefan Genth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Freitag). Die Verbraucher hätten im vergangenen Jahr 100 Milliarden Euro zusätzlich zur Seite legen können, der private Konsum habe daher eine solide Basis.