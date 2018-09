Prognose: Goldman Sachs befürchtet keine Rezession

New YorkDie Ökonomen der US-Investmentbank Goldman Sachs zeigen sich bezüglich der Risiken einer Rezession in den USA im Jahr 2020 entspannter als die Konkurrenten an der Wall Street. Während Bridgewater und JPMorgan langsam befürchten, dass die striktere Fiskal- und Geldpolitik der größten Volkswirtschaft der Welt in zwei Jahren Probleme bereiten wird, sieht Goldman Sachs in den nächsten drei Jahren nur eine Wahrscheinlichkeit von 36 Prozent für eine Rezession.