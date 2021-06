Prognose: Spaniens Notenbank erhöht Wachstumsprognose für 2021

Spaniens Wirtschaft kehrt laut Notenbank im Frühjahr in die Wachstumsspur zurück. Sie sagt in der am Montag vorgelegten Prognose für die Monate April bis Juni einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2,2 Prozent voraus. Zu Jahresbeginn war die Wirtschaft um 0,5 Prozent zum Vorquartal geschrumpft. Gefördert wird der einsetzende Aufschwung laut der Zentralbank in Madrid durch Impffortschritte und die anziehende Weltwirtschaft.