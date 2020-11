Protokolle der Zinssitzung: US-Notenbank Fed spielt Varianten einer laxeren Geldpolitik durch

Die US-Notenbank Fed hat ihre Möglichkeiten für eine noch laxere Geldpolitik in der Coronakrise auf ihrer jüngsten Zinssitzung eingehend durchgespielt. Derzeit sei zwar noch keine Anpassung des laufenden Wertpapierkaufprogramms angebracht, heißt es in den am Mittwochabend (MEZ) veröffentlichten Protokollen der Zinssitzung vom Monatsanfang.